„Partei für ihre Zwecke benutzt?“: Koblenzer CDU-Chefs gehen Schumann-Dreyer hart an

i Koblenzer CDU-Chefs gehen Schumann-Dreyer hart an Foto: Laurence Chaperon

Die Koblenzer CDU-Spitzen haben den Wechsel ihrer langjährigen Fraktionschefin Anne Schumann-Dreyer zu den Freien Wählern ein paar Tage sacken lassen. Jetzt gehen Kreisverbandschef Josef Oster und Fraktionsvorsitzender Stephan Otto die 76-Jährige in einer Mitteilung an unsere Zeitung hart an. Sie fordern, dass Schumann-Dreyer aus der CDU austritt und das „lukrative Aufsichtsratsmandat der EVM AG sofort niederlegt“.