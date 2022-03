Parkplatzsuche in Koblenz wird einfacher: Freie Parkplätze sind nun mittels App abrufbar

Das sogenannte „Smart-Parking“ kommt nun auch nach Koblenz und soll die Parkplatzsuche leichter machen. Freie Parkplätze in der Löhrstraße sind nun mittels der evm-App abrufbar, wie die Energieversorgung Mittelrhein (evm) in einer Pressemitteilung mitteilt. Mit nur einem Blick können Besucherinnen und Besucher der Innenstadt bereits vor Abfahrt planen, welchen Parkplatz sie ansteuern möchten.

Die bereits als smarte Parklücken eingerichteten Stellen in der oberen Löhrstraße (Friedrich-Ebert-Ring bis Rizzastraße) sind nun in der App hinterlegt, heißt es in der Pressemitteilung. Mittels der Karte innerhalb der App wird angezeigt, wie viele und welche Parkplätze aktuell belegt oder frei sind. „Die Navigation dorthin kann direkt aus der App heraus gestartet werden“, berichtet Marcelo Peerenboom, Pressesprecher der evm.

Klimastraße entwickelt sich stetig weiter

Das Smart-Parking-Angebot in der Löhrstraße ist Teil der sogenannten Klimastraße, die die evm gemeinsam mit der Stadt Koblenz und der Thüga AG im Rahmen eines Pilotprojekts eingerichtet hat. Seit Sommer 2020 machen hier sowie zwischen Peter-Altmeier-Ufer und Schlachthofstraße digitale Anzeigetafeln in Echtzeit auf freie Parkplätze aufmerksam. Bodensensoren und sogenannte Overheadsensoren an Laternenmasten liefern die dazu benötigten Informationen.

Neben der Parkraumüberwachung werden außerdem auch Anwendungen zur Luftreinhaltung, Sensoren zur Messung von Emissionen, Glätte und Bewässerungsstand in Blumenkübeln sowie eine intelligente Müllentsorgung getestet, heißt es seitens der evm. „Ein Testlabor unter realen Bedingungen“, erklärt Peerenboom. Ziel des Projektes sei es, die Emissionswerte in der Innenstadt zu reduzieren.

Das geförderte Smart-City-Projekt soll außerdem zeigen, welche Fortschritte zugunsten des Klimaschutzes sich mit innovativen und digitalen Lösungen in Städten umsetzen lassen. „Es ist eine Teststrecke. Wir wollen hier lernen und prüfen, was für die Zukunft sinnvoll ist, um Koblenz und seine Verkehrssituation zukunftsfähig zu gestalten“, sagt Peerenboom dazu abschließend. Bald werde man sehen, ob die Anwendung innerhalb der App auch auf die weiteren Bereiche am Moselufer Anwendung finden kann.