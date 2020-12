Kobern-Gondorf

Viele Berufspendler, Studenten und Schüler in und um Kobern-Gondorf nutzen den örtlichen Bahnhof, um von dort aus in Richtung Trier oder Koblenz zu fahren. Was derzeit noch fehlt, sind genügend Parkplätze, die das Fahren mit der Bahn attraktiver machen. Doch das wird sich wohl bald ändern: Nur eine Gehminute vom Bahnhof entfernt soll ein Park-and-ride-Parkplatz entstehen.