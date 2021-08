Parkplatz am Wochenende für alle offen: Ersatzfläche für Behördemitarbeiter wird Anfang September übergeben

Eine gute Handvoll Pkw stehen an diesem Nachmittag auf dem neuen Parkplatz am Weindorf, dazu vier große Wohnmobile. Spaziergänger sind verwundert: Warum wurde dieser Parkplatz überhaupt errichtet, warum musste die Wiese weichen, wenn er nun nicht genutzt wird? Die Antwort ist einfach: weil er noch gar nicht übergeben worden ist. Denn der Platz dient während der Bauzeit der Pfaffendorfer Brücke als Ausweichparkplatz für Bundesbedienstete im Schloss. Doch noch ist deren Parkplatz am Schloss frei. Die wichtigsten Infos: