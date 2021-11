Seit Oktober sind insbesondere in der Vallendarer Innenstadt nahezu alle öffentlichen Stellplätze bewirtschaftet (die RZ berichtete). Der Stadtrat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit Reaktionen auf das neue Parkraumkonzept, das am 23. November des vergangenen Jahres einstimmig beschlossen worden war. Nun wurde über Änderungswünsche diskutiert und entschieden.