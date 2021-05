Park-and-ride-Platz unter der Kurt-Schumacher-Brücke: Anfang 2022 könnte er in Betrieb gehen

Mit dem Auto an den Stadtrand fahren, den Wagen dort günstig parken und mit dem Bus in die City fahren: Ob und wenn ja wie dieses Park-and-ride-Konzept in Koblenz funktioniert und angenommen wird, will die Stadt ausprobieren. Vermutlich Anfang 2022 soll die Fläche unter der Kurt-Schumacher-Brücke in Betrieb genommen werden, so Susanne Hemmer, Referentin für Marketing und Beschwerdemanagement der Koveb auf Anfrage der RZ. Aktuell sind keine weiteren Park-and-ride-Plätze in Planung. Der Parkplatz unter der Kurt-Schumacher-Brücke ist ein Sonderprojekt, berichtet sie.