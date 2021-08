Wie in vielen Stadtteilen ist auch in Lay die Nahversorgung schlecht. Umso wichtiger ist die Bäckerei Alsbach für viele Menschen in dem Moselort – doch nun hat der Familienbetrieb die Kündigung für seine Filiale im denkmalgeschützten Haus Moselgruß erhalten. Stattdessen könnte hier unter anderem das Büro des Ortsvorstehers eingerichtet werden.