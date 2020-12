Koblenz

Jetzt ist es offiziell: Die Koblenzer CDU hat Stephan Otto als Direktkandidaten und Zemfira Dlovani als Ersatzkandidatin im Wahlkreis 9 für die Landtagswahl nominiert. Bei der Wahl beim Kreisparteitag erhielten beide 89,6 Prozent der Stimmen. In der Stadt Koblenz tritt Otto im Kampf um das Direktmandat gegen Carl-Bernhard von Heusinger (Grüne) an, Christian Altmaier (Freie Wähler) und Joachim Paul (AfD). Die SPD nominiert ihre Kandidaten an diesem Wochenende.