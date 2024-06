Plus Koblenz

Ortsvorsteherwahl in Koblenz-Güls: Rechtsanwalt fordert Wirt heraus

i Amtsinhaber Hans-Peter Ackermann (links, Grüne) betreibt das Gasthaus Zum Rebstock und wird im Ort Wackeler genannt. Er wuchs in Güls auf. Ihn fordert der 2017 zugezogene Rechtsanwalt Cem Ilhan (SPD) heraus. Foto: Katrin Steinert

Im Koblenzer Stadtteil Güls werden am Sonntag, 9. Juni, nicht nur die Europa- und die Stadtratskandidaten gewählt, sondern auch der Ortsbeirat und der Ortsvorsteher. Eine Besonderheit im Moselstadtteil: Beide Kandidaten fürs höchste Amt treten unabhängig an – obwohl sie Mitglieder in Parteien sind.