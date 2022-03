Die Ortsgemeinde Macken ist eine der wenigen Kommunen in der Region, die einen positiven Kontostand vorweisen. Dies könnte sich allerdings in diesem Jahr ändern. Da einige kostspielige Investitionen geplant sind, muss die Ortsgemeinde wohl einen Investitionskredit aufnehmen. Diese Entwicklung sorgte zwar für Diskussionen in der jüngsten Ratssitzung, doch trotzdem wurde der Haushaltsplan einstimmig beschlossen.