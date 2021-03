Ortsbürgermeister spricht von „Sauerrei“: Wieder Nägel vor Kettiger Kita

„Das ist eine Schweinerei“, sagt Kettigs Bürgermeister Peter Moskopp (CDU). Zum wiederholten Mal sind rostige Nägel an der Zufahrt zum Parkplatz der Gemeinde-Kita „Arche Noah“ gefunden worden. Was zu Beginn noch wie ein Missgeschick ausgesehen habe, habe offenbar System, lässt die Gemeinde über die Verbandsgemeindeverwaltung in Weißenthurm mitteilen, kombiniert mit einem Zeugenaufruf. „Sollten Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, so bitte ich Sie, sich mit der Gemeindeverwaltung in Kettig, Tel. 02637/2176, oder der Polizei Andernach, Tel. 02632/9210, in Verbindung zu setzen“, heißt es.