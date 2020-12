Koblenz-Güls

Rund 6100 Einwohner leben zurzeit in Güls. Damit ist das ehemalige Moseldorf, das bis 1970 selbstständig war, der viertgrößte Koblenzer Stadtteil. Der Ortsbeirat verabschiedete nun in seiner jüngsten Sitzung eine Reihe von Anträgen an die Stadtverwaltung, die sich mit der Verkehrssituation im Ort beschäftigen.