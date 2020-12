Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 10:24 Uhr

Koblenz

Ordnungsamtsmitarbeiter finden verdächtigen Gegenstand: Koblenzer mussten in der Nacht ihre Häuser verlassen

In der Nacht zu Samstag hat es in Koblenz einen größeren Einsatz gegeben. Mitarbeiter des Ordnungsamtes fanden auf einer Treppe in den Rheinanlagen Höhe Lennéstraße einen verdächtigen Gegenstand.