Einst arbeiteten und wirbelten mehrere Dutzend Ordensschwestern vom Heiligen Geist im Altenheim Maria vom Siege in Wallersheim. Bis vor gut zehn Jahren gab es in dem Stadtteil sogar noch eine eigene Filiale der Schwesterngemeinschaft. 2009 wurde diese aufgelöst. Die übrig gebliebenen drei Gottesfrauen zogen zu den anderen ins Mutterhaus in der Moselweißer Straße, wo heute noch 44 Ordensschwestern zusammenleben.