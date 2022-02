Selten haben so viele Koblenzer gleichzeitig die Möglichkeit, sich mit dem Oberbürgermeister direkt auszutauschen. In der Online-Videosprechstunde ist das möglich. Jetzt war David Langner nach zehn Monaten Pause wieder knapp eine Stunde lang offen für alles, was die Schängel bewegt. Er reagierte auf Fragen, die sein Team vorab per E-Mail und vor allem während der Stunde erreichten.