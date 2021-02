Die geplante Verselbstständigung der Universität in Koblenz zum 1. Januar 2023 ist für die örtlichen Landtagskandidaten ein zentrales Thema. Sie wissen aber: Finanziell werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und so blieben auch alle Gesprächspartner beim „Grünen Farbfernsehen“ realistisch. Mit gutem Grund. Forderungen nach einem juristischen oder einem medizinischen Fachbereich erscheinen aktuell geradezu utopisch.