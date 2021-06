Jeder spricht über Mobilitätskonzepte für die Zukunft, doch scheinen in den Diskussionen vor allem Städte und größere Gemeinden im Mittelpunkt zu stehen. Dass sich auch auf dem Land in den vergangenen Jahren einiges getan hat, wird dabei gern übersehen. Es ist also höchste Zeit, öfter über positive, aber auch noch dringend notwendige Veränderungen außerhalb der Zentren zu sprechen. Und genau das wurde beim jüngsten Onlineforum des ADAC Mittelrhein auch getan.