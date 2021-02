Wenn schon das karnevalistische Treiben in diesem Jahr ausfällt, bereichert wenigstens zur Endphase der Fünften Jahreszeit eine nette und etwas mysteriöse Fastnachtsposse das Dorfgespräch in Lay. Es handelt sich um die vor genau einem Jahr bei Nacht und Nebel gestohlene Blitzerattrappe, die plötzlich wieder wie aus dem Boden gewachsen auf ihrem Platz an der Bundesstraße 49 steht. Als wenn sie nie weg war, oder sonst wo ihren Dienst verrichtet hat.