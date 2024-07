Plus Koblenz „Ombudsstelle“ in Koblenz: Neuer Streitschlichter in der Pflege i Das Foto zeigt (von links): Martina Schüller, Leiterin des Amtes für Jugend, Familie, Senioren und Soziales, Sven Lefkowitz, Bürgermeisterin Ulrike Mohrs und Thomas Putz, stellvertretender Leiter des Amtes für Jugend, Familie, Senioren und Soziales. Foto: Stadt Koblenz/Thomas Knaak Im rheinland-pfälzischen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ist eine neue Ombudsstelle eingerichtet worden. Diese ist seit dem 1 Juli mit Sven Lefkowitz für das Thema „Pflege und Eingliederungshilfe“ besetzt. Er stellte sich bei Bürgermeisterin Ulrike Mohrs vor und tauschte sich mit ihr über das Thema „Konflikte in der Pflege“ aus, teilt die Stadtverwaltung mit. Lesezeit: 1 Minute

Es stehe außer Frage, dass ein unparteiischer und unabhängiger Vermittelnder zwischen den Parteien von Bedeutung sei, heißt es in der Pressemitteilung. Denn im Bereich der Pflege und Eingliederungshilfe komme es zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen den Einrichtungen und den Bewohnern. In diesen Fällen können sich Betroffene an die Ombudsstelle wenden. Diese ...