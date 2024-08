Plus Paris/Urbar/Filsen

Olympische Sommerspiele: Sportbegeisterte aus Urbar und Filsen treffen Olaf Scholz in Paris

i In Paris trafen die beiden jungen Sportler unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: Sina Kuiper/DFOJL

Für viele Sportbegeisterte sind die Olympischen Sommerspiele alle vier Jahre ein Highlight. Für die beiden 18-jährigen Bjarne Hecker aus Urbar und David Conze aus Filsen sind die diesjährigen Spiele in Paris etwas ganz besonderes: Sie nehmen am Deutsch-Französischen-Olympischen Jugendlager (DFOJL) in Paris teil und sind live mit dabei, wenn sich die besten Sportler der Welt in Wettkämpfen messen.