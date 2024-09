Plus Koblenz

Oktoberfest in Koblenz startet – Aber ganz ohne Karneval geht es im Rheinland nicht

Von Martin Ingenhoven

i Foto: fotoshooting-koblenz.de/Godehard Juraschek

„O’zapft is“ heißt es bald nicht nur auf den Münchner Wiesn, dem Epizentrum bayrischer Feierseligkeit. Längst ist das Oktoberfest ein Exportschlager im In- und Ausland geworden. In Koblenz steigt ab Freitag, 13. September, die Mega-Wiesn-Gaudi. Und in diesem Jahr feiert das Fest seinen zehnten Geburtstag. Organisator Jürgen Lichter erzählt, was das Fest in Koblenz besonders macht und auf welche Musikacts sich Feiergäste freuen können.