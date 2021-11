Immer mehr Menschen wollen sich in Koblenz und der Region ihren dritten Piks gegen Corona abholen, egal wie alt sie sind. Diesen schnell und ohne Termin zu bekommen, ist bislang nur in der Impfstelle im Koblenzer Löhr-Center möglich, die Ärzte freiwillig und zusätzlich betreiben. Diese Impfstelle ist komplett überrannt. In den kommenden Wochen werden drei weitere öffentliche Impfstellen in Koblenz und Andernach hinzukommen.