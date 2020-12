Ehrenbreitstein

Fünf Jahrhunderte voller Erfolge, Rückschläge und gravierender Veränderungen: In der langen Geschichte der Ehrenbreitsteiner St.-Sebastianus-Schützengesellschaft spiegeln sich auch die Umwälzungen in einer Region wider, die immer wieder von kriegerischen Ereignissen und deren Folgen hart getroffen wurde. Aus heutiger Sicht ist es erstaunlich, dass die Schützen im Dahl aus jeder Krise gestärkt hervorgingen. Die Mitglieder haben also gute Gründe, mit ein wenig Stolz nach vorn zu blicken. Passend zu ihrem 500. Jubiläum präsentieren sie im Rhein-Museum eine Ausstellung, eine Dokumentation wird noch in diesem Sommer folgen.