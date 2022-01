An jedem Samstag und jedem Montag marschieren Hunderte Menschen durch Koblenz und protestieren gegen Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht. Allein am vergangenen Samstag sprach die Polizei von 2000 Teilnehmern. Masken und Abstand: oft Fehlanzeige. Dass Stadt und Polizei nicht strikt dagegen vorgehen, ärgert viele – und in einem offenen Brief protestieren nun rund 85 Menschen aus der Region dagegen.