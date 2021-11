Hand aufs Herz: Wer hat nicht schon mal verstohlen zum Menschen da hinten am Tiefkühlregal geschaut und gerätselt, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und die Person, die am Glühweinstand nebenan steht, sieht körperlich aus wie ein Mann, trägt dazu Lippenstift, Lidschatten und einen Rock. Ist das nun ein Mann oder eine Frau? Die Fragezeichen und die Verunsicherung rund ums Thema Trans- und geschlechtsneutrale Menschen sind groß – auch in Vereinen, Schulen, Arztpraxen und Behörden.