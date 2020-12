OB Langner: Lockdown ist der richtige Weg – Task-Force tagt am Montag in Koblenz

Koblenz

Der ab Mittwoch verhängte erneute Lockdown, über den Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntagvormittag die Bürger informiert hat, hat wohl niemanden mehr besonders überrascht. „Es hat sich ja abgezeichnet“, sagt Oberbürgermeister David Langner im Gespräch mit der RZ. „Und ich finde, es ist der einzig richtige Weg.“ Denn bundesweit, aber auch in Koblenz, seien die Zahlen der Corona-Infizierten einfach nicht besser geworden. Erst gab es eine Art Seitwärtsbewegung, aber die Zahlen haben dennoch auf einem zu hohen Niveau stagniert. Und zuletzt sind sie auch oft wieder gestiegen. Die Inzidenzwerte, die die Steigerungen binnen sieben Tage zeigen, lagen in der Stadt Koblenz meist über 100, manchmal auch über 150. „Auf Dauer ging das so nicht weiter“, so Langner.