Koblenz

Es fehlt nur noch eine Runde: Dann stehen Mael und Jonas im Finale von The Voice of Germany. Die beiden Koblenzer treten am Sonntagabend im Halbfinale der Castingshow auf. Als erstes Duo, das in der Geschichte von The Voice of Germany im Halbfinale steht, wollen die beiden ein Ticket für das große Finale der Show gewinnen. Mit dem Song Shut Up and Dance von Walk the Moon wollen sie, ebenso wie die letzten Male, gute Laune auf die Bühne bringen und mit ihrem Auftritt überzeugen.