Plus Koblenz „Novum für Koblenz“: Fliegerbombe wird von der Pfaffendorfer Brücke zur Schmidtenhöhe gebracht und gesprengt Matthias Kolk Von Peter Meuer i Eine amerikanische 250-kg Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt abgedeckt vor einem Bagger vor dem Kurfürstlichen Schloss in Koblenz. Der Sprengkörper wurde bei den Bauarbeiten am Neubau der Pfaffendorfer Brücke gefunden und konnte zunächst nicht entschärft werden. Experten beraten über das weitere Vorgehen Foto: picture alliance/dpa/Thomas Frey/picture alliance/dpa Am Dienstagnachmittag musste der Kampfmittelräumdienst die Entschärfung einer 250-Kilogramm schweren US-Fliegerbombe auf der Baustelle der Pfaffendorfer Brücke abbrechen. Nun ist klar, wie es weiter geht. Die Experten entschieden sich für einen Weg, der selbst für die Rhein-Mosel-Stadt, in der regelmäßig Weltkriegshinterlassenschaften gefunden werden, ungewöhnlich ist. Lesezeit: 1 Minute

Die Weltkriegsbombe, die vergangene Woche an der Pfaffendorfer Brücke gefunden wurde, muss abtransportiert und kontrolliert gesprengt werden. Das teilte die Stadt Koblenz am Mittwochnachmittag mit. Eigentlich hätte die 250 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe am Dienstag entschärft werden sollen, doch die Experten des Kampfmittelräumdienstes (KMRD) brachen die Arbeiten ab. Zünder ohne Angriffsfläche Der Grund: ...