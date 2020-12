Koblenz

Die Corona-Krise hat auch die Partnerstädte von Koblenz sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Besonders betroffen ist das norditalienische Novara, wie Vito Contento, Vorsitzender des Freundeskreises Koblenz-Novara, unserer Zeitung mitteilte. So verstarben in Novara, das etwas mehr als 100.000 Einwohner zählt, mehr als 150 Männer und Frauen an Covid-19.