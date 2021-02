Notfallsanitäter in der Region: Mehr Aufwand und Belastung

Mit einem Schreiben aus dem Sommer 2020 an die DRK-Präsidentin hat Gesundheitsminister Jens Spahn einiges an Unverständnis ausgelöst. In diesem äußerte er die Vermutung, dass Notfallsanitäter im ersten Lockdown weniger Einsätze gefahren sind, deswegen sprach er sich gegen eine Prämienzahlung für Rettungskräfte aus. Eine Aussage, die Maria Schneider (Name von der Redaktion geändert) das familiäre Weihnachtsfest verregnete. Während andere Familienmitglieder, die ebenfalls im medizinischen Bereich arbeiteten, eine Zahlung erhielten, ging Maria, die gerade eine Ausbildung zum Notfallsanitäter absolviert, leer aus. Ein Sachverhalt, den sie nach Monaten Pandemie nicht nachvollziehen kann. Denn die Anforderungen, die an Rettungskräfte herangetragen werden sind vielfältiger, aufwendiger und teils auch gesundheitsgefährdender geworden.