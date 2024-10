Plus Koblenz

Nicht jeder versteht die „schlafende Ampel“ in Koblenz: So funktioniert sie

Von Peter Karges

i Frank Wodkiewicz, Leiter der städtischen Verkehrsplanung, erläutert die Funktionsweise der neuen „schlafenden Ampel“. Foto: Peter Karges

Autofahrer stutzen, Fußgänger wissen nicht immer, was sie machen sollen. Noch nicht alle Verkehrsteilnehmer haben sich an die „schlafende Ampel“ in der Koblenzer Neustadt, nahe dem Schloss, gewöhnt.