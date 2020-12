Neuntes Türchen im RZ-Adventskalender: Unterhaltsames zu Torben Kuhlmanns Ausstellung im Ludwig Museum

Koblenz

Was macht eine kleine Maus, um den Gefahren, die da auf der Erde auf sie lauern, von ganzen Batterien von Mäusefallen bis zu Scharen hungriger Katzen, zu entkommen? Sie geht in die Luft. Genau das tut die Maus bei Torben Kuhlmann, und das schon seit sechs Jahren. Denn 2014 kreierte der 1982 geborene Künstler zum Abschluss seines Studiums der Illustration und Kommunikationsdesign in Hamburg „Lindbergh – Die Abenteuer einer fliegenden Maus“. Bei den Mäusen ist Kuhlmann seitdem geblieben, etliche davon gehen in die Luft, erfindungsreich und gewitzt sind sie allesamt. Originalzeichnungen aus Kuhlmanns Bilderbüchern, auch aus seinem zweiten Buch, in dem eine seiner flugsüchtigen Mäuse gar auf den Spuren Neil Armstrong auf den Mond fliegt, zeigt bis zum 31. Januar das Ludwig Museum.