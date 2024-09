Plus Koblenz Neuntes Kaiserfestival am Deutschen Eck: Nach Nenas Luftballons setzen Santiano die Segel Von Jörg Niebergall i Die Shanty-Rocker Santiano enterten am Sonntag die Festivalbühne. Foto: Jörg Niebergall Zum neunten Kaiserfestival pilgern an drei Tagen circa 20 000 Musikfans ans Deutsche Eck Lesezeit: 1 Minute

Das passende „Feuerwerk“ hatte Popsänger und Songwriter Wincent Weiss schon zur Eröffnung des neunten Kaiserfestivals am Deutschen Eck gezündet. Mehr als 41 Jahre ist es her, dass Gabriele Susanne Kerner, besser unter dem Künstlernamen Nena bekannt, ihre " 99 Luftballons" in den weltweiten Pophimmel steigen ließ. Die Ikone der 1980er-Jahre ...