Plus Winningen Neues Schauspiel zum Winninger Moselfest: Mit viel Witz, Lokalkolorit und schelmischem Unterton Von Erwin Siebenborn i Spiel- und Lebensfreude sind Trumpf beim Festspiel zum Winninger Moselfest. Bis zur Premiere wird noch eifrig geprobt. Foto: Erwin Siebenborn Das heitere wie beliebte Festspiel zum Moselfest gehört traditionell zum Programm des ältesten Winzerfestes Deutschlands ebenso wie edler Wein, Weinkönigin und Weinhex, Winzerzug und Weinmarkt, Stimmungsmusik und spektakulärer Feuerzauber. Winninger Laiendarsteller drücken dem Festspiel seit mehr als 90 Jahren ihre Note auf und begeistern ein treues Publikum. Lesezeit: 1 Minute

Die sich in der Schlussphase befindlichen Proben auf der Freilichtbühne am Marktplatz lassen wieder auf ein amüsantes und turbulentes Theatervergnügen schließen. Das heitere Stück „Der nächtliche Besuch“ reiht sich nahtlos in die Erfolgsgeschichte des Festspiels ein. Regisseur und Autor Walter Wolf motiviert, korrigiert und setzt das Ensemble erfolgversprechend in Szene. Text, ...