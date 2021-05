Das leicht ironische Lachen lässt sich am Telefon höchstens erahnen. „Lockdown light“ sagt Lars Brennecke, erinnert an den Oktober, als die Bundesregierung eine Art Diätversion der Corona-Einschränkungen im November angekündigt hatte. Damit Weihnachten so normal wie möglich ablaufen könne. Pustekuchen. Mittlerweile ist Ostern rum – und Mayen-Koblenz hat die Schulen dichtgemacht.