Neues Lotsenhaus geplant: Koblenz will Migranten das Ankommen erleichtern

i Die Stadt Koblenz will dieses Gebäude in der Rudolf-Virchow-Straße anmieten. Dort soll ein neues Lotsenhaus entstehen, um Geflüchteten und ausländischen Fachkräften das Ankommen zu erleichtern. Foto: Sascha Ditscher

Kürzere Wege, schnellere Prozesse, mehr Service, attraktivere Büros: Die Koblenzer Stadtverwaltung will einige Abteilungen räumlich zusammenlegen. Ein neues Lotsenhaus 2.0, in dem auch die Abteilung Migration und Integration untergebracht werden soll, soll das Ankommen für Geflüchtete und ausländische Fachkräfte, die auch in Koblenz in vielen Unternehmen dringend gebraucht werden, erleichtern.