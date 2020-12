Koblenz

Eigentlich sollte am Wochenende in Koblenz der traditionsreiche Schängelmarkt stattfinden. Corona-bedingt haben sich die Koblenzer Einzelhändler umgestellt, sie laden nun in ihre Geschäfte ein. Der von der Handwerkskammer (HwK) Koblenz organisierte dreitätige Kunsthandwerkermarkt findet jedoch statt, allerdings mit einem anderen Konzept. Und auch die Herbst- und Winterausstellung der Galerie Handwerk in der Rizzastraße wird geöffnet sein.