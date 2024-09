Plus Vallendar Neuer Vizepräsident für Vinzenz Pallotti University in Vallendar: Peter J. Weber tritt Stelle im Oktober an i Peter J. Weber wird Vizepräsident der Vinzenz Pallotti University in Vallendar. Foto: Tobias Vollmer Peter J. Weber tritt am 1. Oktober sein Amt als Vizepräsident der Vinzenz Pallotti University an und wird insbesondere Aufgaben im Rahmen des Wissenschaftsmanagements sowie der studien- und lehrbezogenen Angelegenheiten übernehmen. Lesezeit: 1 Minute

Weber studierte laut Pressemitteilung, die unserer Redaktion vorliegt, Wirtschaftspädagogik sowie Französisch an den Universitäten Mannheim und Louvain-la-Neuve (Belgien). Er promovierte 1996 an der Universität Mannheim in romanischer Linguistik und Betriebswirtschaftslehre, 2001 folgte die Habilitation für das Fach Allgemeine und Internationale Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg. Im Anschluss war Weber an der ...