Vallendar

Was Pflege anbelange habe Deutschland im Vergleich Entwicklungslandscharakter, so das harte Urteil von Frank Weidner. Er ist Lehrstuhlinhaber für Pflegewissenschaft und Gründungsdekan der Pflegewissenschaftlichen Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (PTHV) – die „einzige solche Fakultät an einer Hochschule im Universitätsrang im deutschsprachigen Raum“. Daher weiß er: „Wir hinken in Deutschland hinter anderen Ländern her.“ Um der Pflegesituation einen Baustein hinzuzufügen bietet die PTHV nun seit Anfang Oktober einen neuen Masterstudiengang an: Community Health Nursing – allerdings muss für den Beruf der Community Health Nurse (CHN), rechtlich noch einiges geregelt werden.