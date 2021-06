Was ist das „Gesundheitsamt der Zukunft“? In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses von Mayen-Koblenz gab es eine Reihe von Antworten – in Form eines Zwischenstandsberichts. Der Kreis will nämlich ein solches zukunftsfestes Amt installieren – und ist schon einige Schritte des Weges gegangen.