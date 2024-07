Plus Bendorf Neuer Stadtrat für Bendorf: Ortschef dankt Ehrenamtlern und früheren Beigeordneten i Verabschiedung ehemaliger Ratsmitglieder: (v.l.) Gerhard Schöneberg, Bürgermeister Christoph Mohr, Werner Dietz, Ulrich Starke, Manfred Bauer, Karin Pohlmann, Karl-Heinz Buggenthien, Michael Kragt, Edeltrud Goergen, Thomas Beckgerd, Franz-Gerd Kraemer. Fotos: Stadt Bendorf/Artzdorf Foto: Stadt Bendorf/Artzdorf Genau einen Monat nach der Kommunalwahl kam am 9. Juli in der Bendorfer Stadthalle erstmals der neue Stadtrat zusammen. Im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung standen die Wahlen der Beigeordneten und der Ausschüsse. Lesezeit: 1 Minute

Vor Eintritt in die Tagesordnung verabschiedete Bürgermeister Christoph Mohr die Engagierten, die dem Gremium in Zukunft nicht mehr angehören und dankte ihnen für ihren Einsatz, dies teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Ausgeschieden sind: Werner Dietz, Erhard Günter, Sascha Schoblocher, Edeltrud Goergen, Michael Kragt, Karin Pohlmann, Christine Graef, Thomas ...