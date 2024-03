Plus Koblenz

Neuer Späti in der Koblenzer Innenstadt: Kiosk „Dein Brudi“ besteht nur aus Automaten

Von Matthias Kolk

i Der echte Brudi und sein Konterfei: Wenn Kunden Thorsten Wilbert in seinem Kiosk antreffen, fragen ihn viele, ob er der Mann in dem Logo ist. Foto: Kolk Matthias

Lesezeit: 3 Minuten

In der Pfuhlgasse in der Koblenzer Innenstadt hat ein neuer Kiosk eröffnet. Das Besondere an ihm: Er besteht nur aus Automaten und hat immer geöffnet. Und ein Blick in die Innenstadt zeigt: Konzepte wie dieses etablieren sich allmählich in Koblenz.