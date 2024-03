Koblenz

Neuer Podcast: TuS Koblenz nach dem Aufstieg – Traditionsclub zwischen Profis und Provinz

Von Finn Holitzka , Lukas Erbelding

i Fans der TuS Koblenz feiern beim letzten Heimspiel der Saison 2022/2023. Foto: Heinz-Joerg Wurzbacher

Die TuS Koblenz scheint nach dem Aufstieg in die Regionalliga wieder näher am Profifußball als am Hobbysport – und doch gibt es jede Menge Baustellen. Im Podcast RZInside sprechen Trainer, Präsident und ein treuer Fan über die TuS-Gefühlslage zwischen Stolz und Demut.