Koblenz hat einen neuen Seelsorger: Dominic Lück aus Betzdorf-Bruche war in den vergangenen drei Jahren Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Mendig und ist nun neuer Jugendpfarrer an der Kirche der Jugend „X-Ground“ und der Fachstelle Plus für Kinder- und Jugendpastoral Koblenz. Zudem wird er als Schulpfarrer eingesetzt.