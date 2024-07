Plus Koblenz

Neuer Leerstand in prominenter Lage: Kostümgeschäft Deiters verlässt Koblenz

i Gähnende Leere dort, wo sich bis vor Kurzem noch Piraten, Hippies und Meerjungfrauen in den Schaufenstern ein Stelldichein gaben: Das Kostümgeschäft Deiters hat seine Koblenzer Filiale am Löhrrondell geschlossen. Foto: Matthias Kolk

„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“, heißt es in einem bekannten Karnevals-Hit. Auch in Koblenz geht nun etwas zu Ende: Das Kölner Familienunternehmen Deiters verlässt die Karnevalshochburg an Rhein und Mosel. Gewollt ist der Abschied nicht.