Plus Koblenz

Neuer Küchenchef im Koblenzer Hotel Fährhaus: Lars Wolf kehrt in seine Heimat zurück

i Neuer Küchenchef im Fährhaus Foto: in Klärung

Das renommierte Hotel Fährhaus Koblenz, gelegen an der Mosel, präsentiert mit Stolz den neuen Küchenchef Lars Wolf. Der erfahrene Gastronom kehrt laut Pressemeldung seines neuen Arbeitgebers nach Jahren erfolgreicher Tätigkeit im Ketschauer Hof in Deidesheim in seine Geburtsstadt Koblenz zurück.