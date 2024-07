Plus Koblenz

Neuer, größer – und mittendrin: Eifelblock baut Kletterhalle in Koblenz-Metternich

i Der Getränkemarkt Düpper ist Vergangenheit. Hier in den Räumen und der riesigen Lagerhalle hintendran soll ein Paradies für Boulder-Freunde entstehen. Auch ein eigener Kinderbereich wird gebaut, in dem die Kleinsten üben können zu klettern. Im rückwärtigen Hof soll eine Open-Air-Anlage entstehen. Fotos: Katrin Steinert Foto: Katrin Steinert

Bouldern, das Klettern ohne Sicherungssysteme – erlebt seit Jahren großen Zuspruch auch in Koblenz. Eine der bekannten Adressen in der Großregion ist der Eifelblock an der B 9. Er bekommt nun einen zweiten Standort in Koblenz im Uni-Stadtteil Metternich. Inhaber Daniel Krönig schwärmt von dem Projekt.