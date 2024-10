Plus Koblenz

Neuer Bauwagen in Lützel: So wird die mobile Jugendarbeit angenommen

Von Kim Fauss

i Unter Anleitung von Graffitikünstler Daniel Nußbaum dürfen die Kinder und Jugendlichen bei der Eröffnung des neuen Treffpunkts im Koblenzer Stadtteil Lützel kreativ werden und ihre Namen im Street-Art-Stil auf einem Container verewigen. Foto: Kim Fauss

Der Bauwagen in den Mittelweiden im Koblenzer Stadtteil Lützel war für viele Kinder und Jugendliche aus der Gegend eine wichtige Anlaufstelle. Ein Rückzugsort, an dem man Unterstützung bekommt, Freunde trifft und seine Freizeit verbringen konnte. Nachdem der alte Wagen in der Silvesternacht 2022 abgebrannt ist, gibt es nun fast zwei Jahre später endlich wieder einen Raum für den Jugendtreff Mittelweiden.