Koblenz

20 Jahre ist es her, dass die Bundeswehr die ehemalige Fritsch-Kaserne auf der Niederberger Höhe für den Verkauf freigegeben hat – und nun ist es so weit: Wenn alles gut läuft, wird das riesige Areal noch im Juli an einen Investor verkauft. Dann ist der Weg frei für ein riesiges städtebauliches Projekt in Koblenz: Für bis zu 2000 Menschen soll hier Wohnraum entstehen, sagt Oberbürgermeister David Langner. Ein eigener kleiner Stadtteil auf der Höhe.