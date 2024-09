Neue Zukunft für alte Klinik: Ehemaliges St. Josef in Bendorf könnte Verwaltungssitz und Wohnraum werden

Bleiben wir beim Vergleich Lebensmittelverschwendung: Wer würde ein Filetstück, das noch genießbar ist, in die Tonne werfen, bloß, weil es eine Weile im Kühlschrank gelegen hat?

Gleiches kann man sich bei manchem ungenutzten Areal in Deutschlands Innenstädten fragen. Leider ein gewohnter Anblick: Große Immobilien in bester Lage warten teils Jahrzehnte auf eine „neue“ Nutzung, weil man insgeheim auf eine ähnliche Nutzung wie die vorige hofft oder sich niemand an die teuren Betonkolosse wagt.

Dabei stecken hier so viele Lösungen drin: Parkraum, Einzelhandel, Wohnflächen etc. Bendorf will's nun mit Tatkraft und Enthusiasmus vormachen. Nachmachen wäre wünschenswert.

